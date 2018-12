La giornata delle prime volte. Napoli, un poker per Ancelotti

© foto di www.imagephotoagency.it

Giornata di prime volte in casa Napoli. Con la Champions alle porte e con l'avversario di turno (il Frosinone) tutt'altro che irresistibile, mister Ancelotti fa un ampio uso del turnover. Fra i pali c'è il debutto assoluto di Meret, che ha finalmente recuperato dopo il lungo infortunio subito durante il ritiro di Dimaro. Di fatto una prestazione da spettatore per l'ex SPAL, che tocca il pallone solo alla mezz'ora del primo tempo dopo un tentativo di pallonetto da parte di Maiello.

Il tecnico azzurro non si limita al solo Meret. Albiol non è al massimo e non viene neanche convocato. Condizioni precarie anche per Maksimovic: Ancelotti non rischia e schiera anche Luperto, titolare per la prima volta con il Napoli. Sulla sinistra si rivede, 403 giorni dopo, anche Ghoulam.

Tutto qui? Assolutamente no, la giornata delle prime volte non si ferma. Milik segna il primo gol di testa del Napoli di questa stagione (su assist di Ghoulam), subito dopo arriva il debutto assoluto anche per Amin Younes. Il tedesco entra benissimo in partita, e da una sua accelerazione nasce l'azione che porta al quarto gol del Napoli.

Meret, Luperto, Ghoulam e Younes. Un poker, proprio come quello messo a segno al Frosinone, che fa la felicità di Ancelotti. Il turnover di Carletto, funziona.