Il Corriere dello Sport oggi in edicola approfondisce gli episodi da moviola in Young Boys-Juventus. Penalizzata la squadra di Allegri, che nel finale s'è visto annullare un gol regolare. In Italia - si legge - la rete dell'argentino con l'ausilio del VAR sarebbe stata convalidata: la linea di visione del portiere è aperta e la posizione di CR7 è ininfluente. Proprio Cristiano Ronaldo è il protagonista dell'altro episodio: nella ripresa, il portoghese viene spinto da dietro e trattenuto per un braccio da Benito mentre sta saltando per colpire di testa: è rigore, ma il tedesco Stiler lasciare proseguire.