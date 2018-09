La nuova Italia - Barella, la carica della Sardegna per l'Italia

Un altro titolare del futuro. A centrocampo la nostra Nazionale potrà contare anche su Nicolò Barella, classe '97 che in serie A ha già accumulato sessantotto presenze. Può giocare in vari ruoli, mezzala o trequartista. Giocatore esuberante e anche agonisticamente aggressivo, dà al reparto quella carica necessaria per non abbassare mai la guardia.

Le sue indiscusse qualità lo hanno portato ad essere nell'estate scorsa nel mirino di vari club tra cui Roma e Inter: per adesso è rimasto al Cagliari ma il prossimo anno potrebbe scatenarsi un'asta per lui. Per il Cagliari e la Sardegna rappresenta in ogni caso un fiore all'occhiello: cresciuto nel vivaio rossoblù potrebbe poi diventare il giocatore in grado di rappresentare al meglio l'isola in giro per l'Italia e - perché no? - anche in giro per l'Europa.

Data di nascita: 7 febbraio 1997

Squadra attuale: Cagliari

Presenze in Nazionale: /