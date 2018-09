La nuova Italia - Emerson, la nuova chance dopo la prima con Ventura

© foto di Federico De Luca

Fra i volti 'nuovi' della Nazionale di Roberto Mancini c'è anche Emerson Palmieri. Virgolette d'obbligo, visto che l'italobrasiliano era già stato convocato, nell'aprile 2017, da Ventura pur senza esordire in partita. Ora la nuova occasione dopo oltre un anno e qualche problemino fisico di troppo. Il posto sulla fascia sinistra, almeno per il momento, vede Criscito in pole position con Biraghi intenzionato a mettergli fiato sul collo. Ma Emerson Palmieri, se e quando tornerà al top della condizione fisica, potrebbe diventare un'alternativa importante (e con qualità ben più offensive) per il ct Roberto Mancini.

Data di nascita: 3 agosto 1994

Squadra attuale: Chelsea

Presenze in azzurro: /