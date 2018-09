La nuova Italia - Zaniolo, il talento e la provocazione di Mancini

© foto di Federico De Luca

Dice di ispirarsi a Ricardo Kaka, Nicolò Zaniolo ma poi, candidamente, di essersi quasi messo a piangere una volta scoperta la convocazione da parte di Roberto Mancini. Che ha molteplici motivazioni: riconoscere il valore del ragazzo, senza dubbio. Esser da sprone per i tanti giovani rampanti ma che già credono d'essere arrivati all'apice della carriera quando sono ancora a valle di un lungo percorso. Un messaggio ai club italiani, ora che è ct azzurro: quando in rosa avete certi talenti, lanciateli senza paura. "Mancini giocava con undici stranieri all'Inter", si dirà, ma quella squadra era scevra di talento azzurrabile. Certo, Zaniolo che senza presenze in Serie A vola dritto nell'Italia suona di provocazione bella e buona, ma è indubbio che il ragazzo fresco di trasferimento con plusvalenza a far discutere tra Inter e Roma ha talento da vendere. Questa convocazione, per lui, è una prima nave scuola. Per lui come doveva essere per Pietro Pellegri, ancor più giovane di due anni, ma poi infortunatosi.

Data di nascita: 2 luglio 1999

Club di appartenenza: Roma

Presenze in Nazionale: 0 presenze