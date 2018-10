La Verità - Intrighi e rese dei conti: i motivi del divorzio Juve-Marotta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Verità, giornale diretto da Maurizio Belpietro, scrive quest'oggi un interessante articoli in merito al divorzio tra Giuseppe Marotta e la Juventus.

"Intrighi e rese dei conti in casa della Juve. La vera storia del licenziamento di Marotta", il titolo proposto in prima pagina. All'interno, vengono esposti i motivi del divorzio. Eccoli nel dettaglio.

1) Il fatto che l'ad si fosse lamentato per l'affare Ronaldo: non dal punto di vista tecnico ma per il fatto che Nedved avesse detto che era merito di Paratici.

2) Gli strani rapporti privilegiati col Milan, che Agnelli non aveva digerito perché Marotta su Higuain si espresse con questi termini: "Tenere il centravanti avrebbe creato grossi problemi per l'ammortamento e il bilancio".

3) Le richieste di Agnelli mai esaudite: Iturbe, Alexis Sanchez e Cuadrado (con quest'ultimo che poi arrivò un anno dopo) e il caso Draxler del 2015, calciatore che volevano fortemente Paratici e Agnelli.

4) I consigli di Giraudo e Moggi. Il primo, che ha inserito Nedved nell'organigramma, ha ancora tanto peso, così come Luciano Moggi che abita a un piano di distanza da Agnelli, nello stesso appartamento, e le cui parole contano ancora molto.

5) Si tratta di un regolamento di conti interno, più che di un ringiovanimento, anche per tutte le questioni extra-campo.