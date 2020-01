Le pagelle al giro di boa - Hellas 7,5: è la sorpresa del campionato

Fonte: Medie voto a cura di Gaetano Mocciaro

È la grande sorpresa del campionato. Il Verona viaggia a quota 25 punti, virtualmente ne potrebbe avere 28 (giocherà il 5 febbraio il recupero con la Lazio): la proiezione è quella di una salvezza più che tranquilla. Vista sull'Europa? Per ora sì, occhio al sole che può sciogliere le ali come a Icaro. Colpisce la distanza con le altre due neopromosse (+10 sul Lecce, +11 sul Brescia) e il rendimento di alcuni singoli: in estate c'era molto scetticismo su un mercato fatto da tanti nomi sconosciuti ai più. E invece.

Chapeau a D'Amico, chapeau a Juric. Il direttore sportivo ha allestito una rosa dal grande potenziale: Amrabat e Rrahmani, per fare due nomi, sono sul taccuino delle big. E poi c'è la mano del tecnico, che pare finalmente pronto a consacrarsi, ha saputo gestire il mix messogli a disposizione dalla società, ha anche lanciato talenti (su tutti Kumbulla, un altro nel mirino delle grandi). Gioca in modo coerente, coriaceo, quel che serve agli scaligeri. E il fatto che tra i "peggiori" 3 finisca un giocatore con una media voto più che sufficiente testimonia quanto di insoddisfacente, in questo campionato dell'Hellas, ci sia davvero ben poco.

Il voto complessivo al girone d'andata: 7,5

I numeri

Punti: 25

Posizione in classifica: 9°

Gol fatti: 21

Gol subiti: 21

I migliori 3 per media voto TMW

Amrabat - 6,38

Veloso - 6,36

Kumbulla - 6,23