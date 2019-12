© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Tuttocampista, più che fantasista", abbiamo scritto su TMW per esaltare la prestazione maiuscola del capitano dell'Atalanta. Gli ottavi di Champions sono diventati realtà e il Corriere dello Sport sottolinea come il Papu sia "un trascinatore che fa sentire la sua fame di vittoria anche nei ripiegamenti difensivi". Per la Gazzetta è il migliore in campo, mentre Tuttosport lo vede "sempre più simbolo di questa Dea".

LE PAGELLE DI ALEJANDRO GOMEZ

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 8

Corriere della Sera: 6,5

La Repubblica: 7