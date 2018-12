© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sono bastati sette minuti di gioco ad Alex Sandro per segnare la sua prestazione ieri a Berna contro lo Young Boys. Al 23' prende il posto di Cuadrado infortunato e al 30' commette il fallo da rigore che apre le danze per i gialloneri. Non a caso gran parte dei giudizi iniziano con la frase "entra a freddo e provoca il rigore". Il Corriere dello Sport, però, aggiunge "Ad inizio ripresa sfiora il pari, colpendo la traversa", mentre TuttoJuve.com evidenza il concorso di colpe in occasione del penalty: "le responsabilità maggiori sono però di Douglas Costa".

Le pagelle di Alex Sandro

TuttoMercatoWeb.com - 5

La Gazzetta dello Sport - 5

Tuttosport - 5

Corriere dello Sport - 5

Corriere della Sera - 5

La Repubblica - 5

La Stampa - 5

TuttoJuve.com - 5,5