© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Non aiuta mai Calabria in fase difensiva, in avanti è troppo fumoso e non riesce a creare pericoli". Così TMW ha commentato la prestazione di Samu Castillejo, tra i peggiori ieri sera ad Atene nel match che ha visto il Milan perdere contro l'Olympiacos e salutare l'Europa League 2018/19. Per la 'Gazzetta dello Sport': "Prova non malvagia, ma si addormenta sull'angolo del primo gol. 'Tuttosport' sottolinea come ieri abbia finalmente avuto un'occasione per giocare dall'inizio, ma l'abbia clamorosamente perduta. "Commette due errori importanti", scrive 'MilanNews'. Ecco i voti.

Le pagelle di Samu Castillejo

TMW - 5

Gazzetta dello Sport - 5

Corriere dello Sport - 4

Tuttosport - 5

Corriere della Sera - 5.5

La Repubblica - 5

MilanNews - 4.5