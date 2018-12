© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Con quella di ieri sale a cinque il numero di gare della Roma, fra campionato e Champions League, senza vittorie. Un momento nero che neanche in casa del Viktoria Plzen si è arrestato. Sul banco degli imputati il tecnico Eusebio Di Francesco che non riesce a trovare la chiave di volta per risollevare i giallorossi. "Va bene a Pallotta e Monchi, ma soprattutto agli avversari" scrive a tal proposito il Corriere della Sera nelle sue pagelle dove campeggia un sonoro 3 per l'allenatore ex Sassuolo. Pioggia di 5 da parte degli altri quotidiani con l'eccezione de Il Messaggero: 4,5.

Le pagelle di Eusebio Di Francesco

La Gazzetta dello Sport - 5

Tuttosport - 5

Corriere dello Sport - 5

Corriere della Sera - 3

Il Messaggero - 4,5

Vocegiallorossa.it - 5