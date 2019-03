© foto di www.imagephotoagency.it

Alex Sandro è sempre più irriconoscibile e anche nella sfida di ieri a Marassi contro il Genoa non è riuscito a incidere. Non è forse un caso che la partita più bella sella stagione della Juventus, quella contro l'Atletico Madrid di martedì scorso, sia stata fatta senza di lui e Massimiliano Allegri dovrà riflettere molto bene prima delle prossime sfide di Champions contro l'Ajax, anche perché Leonardo Spinazzola sembra essere molto più in palla del brasiliano.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere della Sera: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5