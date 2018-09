Le pagelle di Ancelotti, le prova tutte, ma è solo 0-0 all'esordio

© foto di www.imagephotoagency.it

Ci prova in tutti i modi, ma non è serata: Carlo Ancelotti è unanimemente promosso dai giornali in edicola stamane, nonostante l'esordio senza reti del suo Napoli in Champions League. Sul suo palcoscenico preferito, l'Europa, il tecnico di Reggiolo fallisce il primo appuntamento fuori dai confini italiani e ora dovrà trovare l'impresa: le prossime sfide dicono Liverpool in casa e il Paris Saint-Germain al Parco dei Principi.

Gazzetta dello Sport: voto 6

Corriere della Sera: voto 6

Tuttosport: voto 6