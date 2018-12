© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Napoli perde di misura ad Anfield e saluta la Champions League. Gli azzurri non sono riusciti a fare punti a Liverpool, con Carlo Ancelotti costretto alla retrocessione in Europa League dopo non essere riuscito a mettere la ciliegina sulla torta preparata nelle precedenti cinque gare del girone. “Voleva un Napoli d’assalto ma, a parte il brivido Milik nel finale, Alisson non ha mai toccato il pallone”, scrive La Gazzetta dello Sport. “Ha sempre detto di preferire la coppa, senza specificare quale”, scrive Il Mattino che dà comunque la sufficienza al mister partenopeo. “Tradito dai suoi attaccanti e non solo”. Adesso l’Europa League diventa l’obiettivo principale per il Re di coppe che quella competizione non l’ha mai vinta.

I VOTI:

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5,5

Tuttosport: 5

Il Mattino: 6