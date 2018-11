Le pagelle di Antenucci - Altra rete splendida, una certezza per la Spal

© foto di Insidefoto/Image Sport

Mirko Antenucci segna solo gol bellissimi con la SPAL. Quello di ieri contro il Cagliari non fa eccezione, con la Gazzetta dello Sport che lo premia con un bel 7 in pagella: "Costruisce un gol, realizza l'altro con uno splendido movimento e fa tante giocate utili". La punta della SPAL è premiata anche dai giudizi di TMW: "Nel primo tempo si vede pochissimo, forse più impegnato nel lavoro difensivo che in quello di finalizzazione del gioco. Splendida la rete del momentaneo 2-0.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 6,5