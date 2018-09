Le pagelle di Antenucci: stecca lui e si ferma la SPAL, spreca troppo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Forse è un caso, eppure appena non gira al meglio Mirko Antenucci ecco che la SPAL stecca la prestazione e ritorna sulla terra. Il capitano, nel 3-0 rimediato con la Fiorentina, non incide minimamente sulla partita, gettando alle ortiche la palla gol più ghiotta creata dalla formazione ferrarese. Per La Gazzetta dello Sport la sua prestazione è da 4 in pagella. Più clementi gli altri quotidiani, tanto che il Corriere della Sera lo salva con la sufficienza. Mentre TMW si ferma a 5 e scrive: "Sbaglia la palla gol probabilmente più nitida per la SPAL, di testa nel primo tempo. Non incide come al solito nonostante un buon dinamismo anche a centrocampo".

Le pagelle di Antenucci

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 4

Tuttosport: 5,5

Corriere della Sera: 6