Le pagelle di Asamoah - Serata horror: un errore dietro l'altro

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Notte da incubo per Kwadwo Asamoah. Il peggiore senza appello in campo, errori decisivi. Per La Gazzetta dello Sport merita 4,5 in pagella: "Notte da tragedia, cincischia il pallone che Bergwijn trasforma in assist per Lozano e da l' va in tilt, un errore dietro l'altro, compreso un tackle all'indietro quasi da 0-2. Lo mettono in croce, si riprende solo un po' nella ripresa, prima di uscire". Stesso voto da TMW: "Cross interessante al 5’ ma nessuno ci arriva, ci riprova al 7’ ma D’Ambrosio manda a lato di testa. Sanguinosa la palla persa in occasione dello 0-1 di Lozano. Prova a rifarsi con la sua grinta ma è proprio una serata no". Voto 4 dai colleghi specializzati da Fcinternews.it: "Prova a mettere da parte la deludente prestazione dell'Allianz Stadium con la prima rasoiata che fa ben sperare San Siro. E' solo un'impressione illusoria: suo l'errore killer che lancia in porta il Psv per il gol del vantaggio. Tenta involontariamente il bis con una scivolata che mette De Jong davanti ad Handanovic. Perde la testa e prova a strafare per rimediare, ma il risultato è l'imprecisione anche nella giocata semplice"

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere della Sera: 4

Tuttosport: 4

Corriere dello Sport 4,5

Fcinternews.it 4