Le pagelle di B. Valero: senza energie e (per una sera) senza qualità

© foto di PHOTOVIEWS

Borja Valero non corre più come ai tempi della Fiorentina, ha perso qualcosa dal punto di vista fisico a causa degli anni che passano, ma la sua qualità resta ed è per questo che Luciano Spalletti l'ha scelto contro l'Udinese. Ieri, però, è mancata anche quella. Tre tiracci da fuori fanno arrabbiare San Siro, risultando di fatto ininfluenti. Il debito d'energie è palese. Così viene sostituito alla prima occasione utile.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5,5