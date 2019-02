© foto di Federico Gaetano

Che sia pronto per una big lo si dice già da qualche settimana, perché quest'anno il rendimento di Nicolò Barella è quasi sempre sopra la sufficienza. Le doti, invece, sono superiori a quelle di tutti i compagni di squadra. E a queste abbina anche un bel carattere, da vero sardo, come dimostrato pure ieri nella rimonta sul Parma. Il classe '97 ha una gran voglia di fare e mette a referto il cross che vale poi il 2-1 finale. Lo zampino suo c'è sempre, proprio come fanno i campioni.

PAGELLE:

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttomercatoweb.com: 6,5