Le pagelle di Barella: in ogni angolo del campo. Talento puro

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ogni giorno che passa Nicolò Barella cresce e giustamente tutte le big del nostro calcio gli hanno messo gli occhi addosso. Piccola ingenuità in occasione del fallo da rigore su Chiesa ma per tutto l'arco della gara è in ogni angolo del campo. Quantità sì, ma anche tanta, tantissima qualità. In mezzo al campo sembra un veterano, ha personalità da vendere e il futuro è tutto suo, sia in Serie A che in Nazionale.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 8