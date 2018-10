Le pagelle di Basta: colpevole sul secondo giallo. Disastroso

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un doppio giallo in soli 44' e un peccato di inesperienza che da un giocatore come lui non puoi certo aspettartelo. Dusan Basta è stato uno degli artefici della serata no della Lazio e la sua espulsione ha di fatto condannato i biancocelesti alla sconfitta. Prendere un'ammonizione, la seconda della sua serata, da azione di calcio d'angolo in favore è una vera e propria sciocchezza e la Lazio ha pagato a caro prezzo questa ingenuità. Gara dunque da dimenticare per l'esterno destro dei capitolini.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 4

Corriere della Sera: 4

Tuttosport: 4

Tuttomercatoweb.com: 4,5