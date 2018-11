Le pagelle di Belotti - Ancora una volta un Gallo spennacchiato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La doppietta messa a segno contro la Sampdoria sembrava aver sancito la rinascita del Gallo Belotti. Contro il Parma invece l'attaccante, non convocato da Mancini, torna di nuovo a secco. Per TMW non raggiunge la sufficienza: "Il primo tiro in porta arriva al 59° e prima c'era stato anche un'enorme occasione sciupata: non può bastare per convincere Mancini". Per i colleghi di Torinogranata.it le colpe della scarsa vena realizzativa del gallo sono del tecnico granata Mazzarri: "Niente, Mazzarri lo vuole difensore, al massimo mediano. Lui esegue gli ordini e lo fa anche bene. Nei primi minuti salva la situazione in mezzo alla propria area di rigore manco fosse Sergio Ramos, poi si sfianca in recuperi a centrocampo e spesso lo trovi sulle fasce a cercare il cross in mezzo. Non gli si chieda anche di essere lucido in zona gol però, sarebbe davvero ingiusto". Per La Gazzetta dello Sport Belotti è ancora un "Gallo spennacchiato". Un paio di zuccate, errori in manovra e cross.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 6

Tuttosport: 6

La Stampa: 5,5

Torinogranata.it: 6