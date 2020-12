Le pagelle di Belotti: con la Samp vede rosso. Da 44 anni un granata non partiva così

Quando c'è la Sampdoria, Andrea Belotti non si ferma. Il capitano del Torino, nel 2-2 di ieri, segna il settimo gol in carriera ai blucerchiati e il numero 99 in 200 presenze con i granata. Non basta ovviamente, ma, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, “lui è sempre una garanzia. Si sbatte, graffia e trascina”. Stesso voto anche per gli altri due quotidiani sportivi, con Tuttosport che scrive: “Il capitano stringe i denti. Da 44 anni un granata non arrivava a quota 7 gol dopo 9 gare”. L’ultimo è stato Ciccio Graziani, stagione 1976/77.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7

TorinoGranata: 7