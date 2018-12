Le pagelle di Belotti: cuore da capitano, ma i gol da bomber?

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Rivitalizzato dalla presenza di Zaza accanto a lui, Andrea Belotti è apparso in crescita nel derby contro la Juventus. Ci mette il cuore del capitano, cercando di trascinare il suo Torino fino ad un risultato positivo che alla fine non arriva. Si batte, non si ferma un attimo. Fa salire la squadra e lavora pure da rifinitore. Di fatto gli manca il gol e una maggiore pericolosità. Perché non deve dimenticare che resta pur sempre un attaccante. Di razza, si spera per la Nazionale.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 5,5