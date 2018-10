Le pagelle di Belotti: troppo molle per essere vero

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Gallo non riesce più a cantare. Ennesima prestazione al di sotto della sufficienza per Andrea Belotti che non sembra essere più il bomber che avevamo ammirato fino a due anni fa. Quasi mai pericoloso e nell'opportunità avuta non è stato in grado di essere concreto, cosa che in passato non si sarebbe certo verificata. Irriconoscibile per tutti e Mazzarri dovrà cercare di trovare le giuste contromisure per riuscire a farlo tornare al top. La Gazzetta dello Sport scrive: "Troppo molle per essere vero".

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5,5

Tuttosport: 5

Corriere dello Sport: 5