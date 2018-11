Le pagelle di Benassi - Sempre più bomber della Fiorentina

© foto di Federico De Luca

Quinto gol in campionato, eguagliato il record messo a segno la passata stagione. Marco Benassi è sempre più capocannoniere della Fiorentina, ma la sua rete con il Frosinone non è bastata ai viola per portare a casa il successo. Per La Gazzetta dello Sport il centrocampista gigliato merita 7 in pagella: "Va vicinissimo al gol nei primi 45 minuti, poi lo trova ad inizio ripresa con un tocco di spalle. Quinto gol in A, due reti nelle ultime due trasferte". Per il QS-La Nazione la prestazione del "bomber" viola è da 6,5: "Cerca di restare alto per trovare la percussione giusta, ci mette tante volte la gamba senza trovare i tempi. Meglio di testa, il quinto gol personale sblocca la partita. Resta in campo poco più di un’ora, ci mette davvero tutte le energie disponibili e gioca una partita dispendiosa in una zona del campo più avanzata rispetto al solito. E’ sempre più il capocannoniere viola".

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 6,5

La Nazione: 6,5

Firenzeviola.it: 7