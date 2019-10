Le pagelle di Bertolacci: non giocava da una vita, migliore della Samp

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non giocava da una vita, ricorda La Gazzetta dello Sport (voto 6,5), eppure Andrea Bertolacci è stato uno dei migliori in campo, nello scialbo pareggio senza gol della prima Sampdoria di Ranieri in casa della Roma. Schierato un po' a sorpresa dall'inizio, ha voglia di spaccare il mondo, scriviamo su TMW, mentre Tuttosport evidenzia che "finché regge fa la sua figura". Ha meritato la fiducia di Ranieri, scrive il Corriere dello Sport. Un buon modo, in ultima analisi, di togliersi la ruggine di dosso.

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5