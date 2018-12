© foto di www.imagephotoagency.it

19 anni di età ma è già l’uomo dei gol pesanti. Enrico Brignola non tradisce la fiducia che gli dà De Zerbi. Entrato a 25 minuti dalla conclusione, l’ex Benevento trova il gol dell’1-1 contro il Torino nel recupero. Questo il commento di TMW: “Da Benevento a Sassuolo, la musica non cambia: resta l’uomo dei gol pesanti per De Zerbi. Incredibile come annulli il mismatch con Rincon”.

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7

La Stampa: 6,5