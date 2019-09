Le pagelle di Brozovic: sfilza di 7, sa essere assalitore e sentinella

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Se c'è un posto in cui ieri sera l'Inter ha dominato quello è stato il centrocampo. Con un re nerazzurro su tutti i rossoneri: Marcelo Brozovic. Non solo per il gol (con deviazione) che ha sbloccato la partita, il centrocampista croato è tra i migliori in campo. Sa essere sentinella e assaltatore, a seconda delle necessità. E' lui che lega la mediana, come scrive La Gazzetta dello Sport che lo erge a MVP con 7 in pagella, lo stesso che gli abbiamo dato noi di Tuttomercatoweb.com.

Stesso voto dal Corriere dello Sport, secondo cui la gestione del centrocampo da parte di Epic Brozo è eccellente. Ispirato, secondo Tuttosport, molto di più rispetto martedì sera con lo Slavia Praga. E la sfilza di 7 prosegue con quello del Corriere della Sera: Brozovic indovina la partita, segna un gol, è autore di aperture perfette e non lascia spazio agli avversari. Una gara completa.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7