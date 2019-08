Le pagelle di Brugman: regia e interdizione, s'è già imposto al Parma

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prende l'ascensore e sale in Serie A, lasciando il Pescara e trovando il Parma. Gaston Brugman adesso è carico e intenzionato a far vedere la sua qualità. Un primo assaggio contro la Juventus, partita in cui - nonostante la sconfitta - per La Gazzetta dello Sport porta a casa un bel 6,5 in pagella grazie alla sua visione di gioco, ai piedi educati e al tempismo in fase d'interdizione. E' il regista della squadra, quello che mette ordine, infatti anche il Corriere dello Sport lo premia con lo stesso giudizio. Mezzo voto in meno da Tuttosport. E' bravo a giocarsela contro i campini juventini.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6

Parmalive.com: 6