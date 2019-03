© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quando nel corso dello scorso gennaio s'era parlato della Juventus, lui non ne ha voluto sapere. A Parma Bruno Alves sta bene e vive un'ultima vita calcistica, da "autentico professore", come scrive oggi La Gazzetta dello Sport che lo premia con la palma di migliore in campo contro il Genoa. I ducali vincono e si avvicinano alla salvezza e, quando ci arriveranno, tutti sapranno chi ringraziare in primis: quel portoghese che guida la difesa, ieri pomeriggio al Tardini come in tutte le altre occasioni. Col Genoa qualche errore l'ha commesso sicuramente, tanto che altri quotidiani gli abbassano il voto (6,5 Tuttosport, 6 il Corriere della Sera), ma il clean sheet fa gioco anche a lui, oltre che a Sepe.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 6

Parmalive.com: 5,5