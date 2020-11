Le pagelle di Calhanoglu: cerca di mettersi fra le linee, ma sono troppo strette

Serata poco brillante per Hakan Calhanoglu, titolare nella sfida contro il Lille. Le linee sono strette, anche se lui prova a posizionarsi in mezzo, ma è comunque sotto i suoi standard. Così la sufficienza è un miraggio, così come il rinnovo contrattuale che non fa passi in avanti e rischia di richiamare le attenzioni del Manchester United.

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5,5

Corriere della Sera: 6