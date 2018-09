Le pagelle di Callejon, il più vicino al gol. Altra prova generosa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Peccato per il sinistro salvato sulla linea dalla difesa serba, perché José María Callejon avrebbe meritato il gol per l'ennesima prova di grande generosità messa in campo al Marakana. Pensate che le statistiche raccontano di un giocatore capace di creare ben sette occasioni per i compagni nel match di ieri sera. Numeri incredibili, da record per un giocatore del Napoli in una singola partita di Champions League: in attacco sembra il più brillante, ma non riesce a condurre gli azzurri al successo come avrebbe voluto.

TuttoMercatoWeb.com: voto 5

Gazzetta dello Sport: voto 6

Corriere della Sera: voto 6

Tuttosport: voto 6,5