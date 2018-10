Le pagelle di Caputo: rigore alle stelle e tanti errori: serata da dimenticare

© foto di Federico Gaetano

Tre errori gravi per Ciccio Caputo, colui che dovrebbe trascinare l'Empoli a suon di gol. Sbaglia un calcio di rigore, spreca un'altra occasione. "Volenteroso e utile nella ricerca della profondità, però l'errore dal dischetto e le altre due palle gol sciupate nella ripresa condannano la squadra alla sconfitta", scrive La Gazzetta dello Sport. Voto 5 per TMW: "Un rigore alle stelle compromette la sua prestazione ma soprattutto quella dell'Empoli. Può riscattarsi con un'altra occasione, la spreca." Per Tuttosport Caputo merita addirittura 4: "Imbarazzante come calcia il rigore: pallone alto di un metro e mezzo sulla traversa. Poi ha la chance di riscattarsi ma a tu per tu con Olsen calcia di nuovo in curva. Poi non contento spreca un'altra possibilità nel finale".

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 4

Tuttosport: 4

Tuttomercatoweb.com: 5