Le pagelle di Ceravolo: torna al gol dopo 8 anni, il Parma vola

Il primo centro stagionale e il ritorno al gol in Serie A dopo 8 anni valgono a Fabio Ceravolo valutazioni ottime ovunque la mattina che segue Genoa-Parma. Il successo dei ducali li lancia in classifica, il gol dell'attaccante invece restituisce la giusta stima ad un atleta perfetto che l'anno scorso ha pagato troppo per infortunio ed è comunque risultato decisivo nel finale di stagione.

Gazzetta dello Sport: voto 7

Corriere della Sera: voto 7

Corriere dello Sport: voto 7

Tuttosport: voto 6,5

TuttoMercatoWeb.com: voto 7

ParmaLive.com: voto 7