Le pagelle di Chiesa: fresco e pimpante, non sbaglia un colpo

Il gol che chiude i giochi della Fiorentina contro la SPAL, un abbraccio al fratellino del 2004 vicino la panchina ed il ringraziamento anche a papà Enrico lì in tribuna. Il sabato di Federico Chiesa ha un sapore dolcissimo, con tre punti conquistati, la firma personale e un'altra prestazione importante. Da 7 per TMW: "Dalla sua parte arrivano sempre pericoli per la difesa della SPAL. Nonostante le molte partite sulle gambe appare fresco e pimpante". Il solito, insomma. Una prova da migliore in campo per La Gazzetta dello Sport: "Federico continua a non sbagliare un colpo".

Le pagelle di Chiesa

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7