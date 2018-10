Le pagelle di Chiesa: non sempre lucido ma giocate da lode

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ancora una volta titolare, ancora una volta tra i migliori. Federico Chiesa è sempre più un punto fermo della Nazionale di Roberto Mancini e il commissario tecnico difficilmente potrà fare a meno di lui per riportare l'Italia ai vertici del calcio mondiale. Tanto sacrificio, tanta corsa e alcune verticalizzazioni degne di nota. La Gazzetta dello Sport riassume la sua gara con un "non sempre lucido, ma il filtrante per la traversa di Insigne è da lode". Ottimo anche il lancio per Bernardeschi ma lo juventino, di testa, ha sprecato.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 6,5