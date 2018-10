Le pagelle di Ciano: accende la Luce nel Frosinone ma non basta

© foto di Federico Gaetano

Due gol nelle ultime due partite per Camillo Ciano, ma ancora la vittoria per il Frosinone non arriva. "Accende la luce in questo Frosinone. Bellissimo il gol del momentaneo 2-2, una spina nel fianco costante per la difesa del Torino. Voto 7", il giudizio della Gazzetta dello Sport. Stesso voto per TWM: "La traiettoria insidiosa del suo calcio d'angolo manda in crisi Sirigu e ne scaturisce il gol del 2-1. Segna con uno splendido colpo di testa l'illusorio pareggio. Dall'alto del suo metro e 76 centimetri".

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 6,5

La Stampa: 6,5

Tuttomercatoweb.com: 7