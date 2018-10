© foto di Federico Gaetano

Il Frosinone si sblocca in campionato e il merito, anche se su calcio di rigore, è di Camillo Ciano. Sua la prima rete in campionato dei ciociari che non è però servita a niente, visto che alla fine i canarini sono stati battuti dal Genoa dell'implacabile Piatek. L'attaccante è però stato una spina nel fianco della difesa del Grifone per tutta la partita e Moreno Longo dovrà ripartire da lui per cercare i punti per la salvezza.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 5,5

Tuttosport: 6

Tuttomercatoweb.com: 6