Le pagelle di Ciofani: due tiri due gol. Riecco il gigante

© foto di Federico Gaetano

Daniel Ciofani è la notizia migliore per li Frosinone dopo la sfida di ieri contro l'Empoli allo Stirpe. Due tiri e due gol per il capitano dei ciociari che potrà adesso contribuire in prima persona alla corsa salvezza che non terminerà fino al termine della stagione. L'attacco della formazione di Moreno Longo ha tutta un'altra linfa vitale con il giocatore che più degli altri ha fatto sì che i canarini tornassero in Serie A.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7,5

Corriere dello Sport: 7