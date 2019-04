© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A rapire lo sguardo ci ha pensato soprattutto una grande parata nel secondo tempo su Milinkovic-Savic. Ma in generale la prova di Andrea Consigli è stata decisamente positiva, come testimoniano i 7 distribuiti da quasi tutti i pagellisti. Per la Gazzetta è il migliore in campo e il suo voto, 7, è pure depotenziato da "stucchevoli perdite di tempo sui rinvii".

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

QS: 7

Tuttosport: 6,5