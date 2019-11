© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Numeri importanti per quest'Inter. Una lunghezza di svantaggio dalla Juventus e undici vittorie in tredici partite di campionato. Fra gli artefici di questo risultato ottimo c'è Antonio Conte che ieri sera è stato in grado di imbrigliare il Torino e colpirlo con la qualità dei suoi elementi. "L’Inter è una macchina che gira alla perfezione, anche quando le condizioni meteo sembrano sfavorevoli. Schiera la GDS non pensando alla Champions, mentre a destra fa riposare Candreva lanciando D’Ambrosio - il commento di TMW - . La squadra come spesso succede risponde presente, la l’ex ct è sembrato davvero bravo nel motivare la squadra ed equilibrarla al meglio sul campo. Con la coppia Lukaku-Lautaro che non lo tradisce".

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 7,5

Fcinternews.it: 7