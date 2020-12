Le pagelle di Conte: promosso quasi ovunque. Premiata la grinta, ma dipende da Lukaku

Trenta minuti da Grande Inter, poi il calo. Poi il secondo tempo spettacolare ma ricco d'errori tecnici e tattici dei suoi. Si aggrappa a Lukaku ma "nei momenti più duri la squadra risponde presente" e questo significa che è tutta dalla parte di Conte. Quindi i voti più alti vanno a premiare la personalità del gruppo mentre per quanto riguarda la sufficienza, su queste colonne, vengono evidenziate le lacune e le falle sul piano della fase difensiva e sulle scelte individuali non corrette tatticamente. In ogni caso, la speranza per il calcio italiano è che il successo porti a qualcosa di concreto.

Tuttomercatoweb.com 6

Gazzetta dello Sport 7

Tuttosport 7

Corriere dello Sport 7