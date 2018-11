Tutto invariato o quasi, nelle prime 10 posizioni del Ranking UEFA per club dopo la tre giorni europea. Al primo posto resta chiaramente il Real Madrid, staccato di quasi 20 punti dal Bayern Monaco e dal Barcellona, secondi a pari merito. Al quarto posto l'Atletico Madrid, al quinto...

Ranking UEFA per club, Juve stabile al 5° posto. Sale la Lazio

Il Messaggero: "La Roma passa a Mosca. Per gli ottavi basta un punto"

Spinelli saluta Livorno. Il figlio Roberto: "Non penso torneremo indietro"

Il Mattino: "Benevento, patto di ferro per Carpi"

Crotone, i convocati per Perugia. Quattro infortunati

Benevento, i convocati per il Carpi. Ancora out Maggio

D'Amico: "Grosso in discussione? Siamo l'Hellas lo siamo tutti"

Crotone, Oddo: "Le assenza non siano un alibi. L'obiettivo non cambia"

Pescara, Pillon: "Non guardiamo la classifica. Spero di lasciare un segno"

Perugia, Verre: "Siamo una squadra forte. Abbiamo buttato via tanti punti"

Benevento, Il Sannio apre con Bucchi: "A Carpi per il riscatto"

Benevento, piccolo traguardo per Bucchi: a Carpi panchina numero 150

Palermo, Salvi: "Contro il Pescara non sarà gara che decide la stagione"

Joaquin Correa si sta piano piano ritagliando sempre più spazio nella Lazio e anche ieri sera contro il Marsiglia ha dimostrato di essere un giocatore molto importante per Simone Inzaghi. Bello da vedere con le sue accelerazioni palla al piede e gol della tranquillità: La Gazzetta dello Sport commenta con un "fa sembrare la rete più facile di quanto sia".

