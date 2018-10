Le pagelle di Cragno: il supereroe che vola fra i pali

© foto di Federico De Luca

Un'altra prestazione super per l'uomo Cragno. Se il Cagliari porta a casa la vittoria contro il Bologna, è anche merito del suo portiere. "Impeccabile", scrive La Gazzetta dello Sport nelle sue pagelle. "Devitalizza Mattiello, Falcinelli e soprattutti Nagy e Dzemaili. Voto 7 anche per TMW: "L'Uomo Cragno vola ancora da un palo all'altro. Una prestazione da incorniciare che si aggiunge a un album già piuttosto ricco, per un portiere che ormai è una vera e propria certezza".

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7

Tuttomercatoweb.com: 7