Le pagelle di De Ligt - Finalmente quello vero: crescita esponenziale

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"L'unico autorizzato a usare l'ascensore: salta mezzo metro sopra tutti. Attento, tosto fisicamente, salva la settimana su Sprocati". La Gazzetta dello Sport analizza così il suo 7 in pagella a Matthijs de Ligt nella sfida di ieri sera contro il Parma. Il centrale della Juventus ha avuto, d'altronde, una crescita esponenziale in quest'ultimo periodo, sempre più leader della retroguardia bianconera dopo le tante critiche ricevute a inizio stagione. Finalmente il vero De Ligt, dunque. O quantomeno, un talento in grande crescita che punta a raggiungere e addirittura superare quanto prima i suoi altissimi livelli di rendimento con l'Ajax.

Questi tutti i voti di Matthijs de Ligt

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 8

TuttoJuve: 7