Le pagelle di De Paul: ancora determinante. Terzo gol dell'anno

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La prova di sostanza e il gol che apre le danze valgono giudizi positivi a ripetizione nei confronti di Rodrigo De Paul: se l'attacco friulano spara a salve, lo spagnolo è già arrivato a quota tre reti in quattro giornate, niente male davvero. Per l'Udinese un punto importante in una sfida non facile e per De Paul, dato per sicuro partente in estate, una bella rivicita sul campo.

Gazzetta dello Sport: voto 6,5

Tuttosport: voto 6

Corriere della Sera: voto 6,5

TuttoMercatoWeb.com: voto 7