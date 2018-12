Le pagelle di de Paul: leader tecnico, ma l'Udinese non lo supporta

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Rodrigo de Paul è l'uomo di maggior talento dell'Udinese e anche ieri contro l'Inter ha dimostrato che in questa stagione è lui ad avere una marcia in più rispetto ai compagni. Certo, contro l'Inter non è risultato decisivo, ma le cose migliori sono arrivate dal suo piede. Viene circondato, ma spesso ne esce bene sfruttando il suo estro. E' il leader tecnico della squadra, che però a San Siro lo supporta male.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 5,5