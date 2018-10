Le pagelle di de Paul: unico lucido, poco assecondato dall'Udinese

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E' Rodrigo de Paul il migliore dell'Udinese nella sconfitta interna contro il Napoli. Per La Gazzetta dello Sport la prestazione del fantasista argentino è da 7 in pagella: "L'unico lucido nelle giocate ma poco assecondato". Se i friulani hanno perso, insomma, la colpa di certo non è sua. Mezzo voto in meno dal Corriere della Sera, sufficienza piena invece per Tuttosport.

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6.5

Tuttosport: 6

Tuttomercatoweb.com: 6