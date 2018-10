Le pagelle di Donnarumma: il "vado non vado" che costa il derby

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Poco importa se al termine della gara Rino Gattuso ha chiesto di non colpevolizzarlo, perché nella sconfitta del Milan nel derby contro l'Inter c'è tanta colpa anche di Gianluigi Donnarumma. Uscita a vuoto al novantaduesimo che è costata carissimo ai rossoneri e ancora una volta il portiere classe 1999 è finito al centro della critica per la sua disattenzione in occasione del gol di Icardi. E pensare che aveva fatto anche qualche bella parata, vanificata dal "vado non vado" sul cross di Vecino.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere della Sera: 4

Tuttosport: 4

Corriere dello Sport: 5